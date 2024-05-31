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Лазарет переполнен. Сразу шесть игроков Оболони не сыграют в ответном матче с Левым Берегом

Премьер-лига

Тренер говорит, что в старте выйдут те, кто может сыграть "через не могу"

Лазарет переполнен. Сразу шесть игроков Оболони не сыграют в ответном матче с Левым Берегом

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

Сразу шесть игроков "Оболони" не смогут сыграть в ответном матче раунда плей-офф за право выступать в УПЛ с "Левым берегом".

К Владиславу Приймаку, Павлу Лукьянчуку, Назарию Федоривскому, Егору Прокопчуку, которые уже давно в лазарете, из-за мышечных повреждений присоединились Максим Грисьо и Сергей Косовский.

Наставник "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал кадровую ситуацию в команде:

"Конечно, нам этих футболистов будет не хватать в воскресенье. Но, к сожалению, футбол без травм невозможен, поэтому имеем то, что имеем. Ничего не остается, как подпускать к основе лидеров молодежного состава. Пусть почувствуют, что такое соперничество в раунде плей-офф за право выступать в УПЛ. Доверю место в старте только тем игрокам, которые будут готовы сыграть "через не могу", – рассказал тренер.

Напомним, в первом стыковом поединке "Оболонь" взяла верх над "Левым берегом" со счетом 1:0. Ответный поединок состоится 2 июня.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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