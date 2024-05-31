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Ари Моура: Еще не знаю, где продолжу карьеру. Жду, когда со мной свяжутся из Металлиста 1925

Премьер-лига

Контракт игрока истекает 30 июня

Ари Моура: Еще не знаю, где продолжу карьеру. Жду, когда со мной свяжутся из Металлиста 1925

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Бразильский вингер "Металлиста 1925" Ари Моура, контракт которого с клубом заканчивается 30 июня, еще не получал предложения о пролонгации соглашения.

"Я пока не знаю. У меня контракт с "Металлистом 1925" до 30 июня. Жду, когда со мной свяжутся из клуба", – сказал Моура.

Напомним, что 27-летний футболист перешел в "Металлист 1925" летом прошлого года на правах аренды из бразильского "Метрополитано". В составе "желто-синих" он провел 21 официальный матч, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с "Метрополитано" истекает одновременно с завершением аренды в харьковском клубе.

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Металлист 1925 (Харьков) Ари Моура
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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