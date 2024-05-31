Заплатят 200 тысяч евро. Заря выиграла борьбу за одного из лидеров Миная

Один из лидеров " Миная ", полузащитник Тимур Кораблин близок к переходу в луганскую "Зарю".

Как сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета", луганский клуб заплатит за 22-летнего футболиста 200-300 тысяч евро (Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро).

Ранее также была информация, что к футболисту проявляли интерес "Колос" и "Черноморец".

Напомним, что несмотря на мощную концовку сезона, "Минай" все-таки вылетел из УПЛ.

В минувшем сезоне УПЛ Тимур Кораблин провел 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.