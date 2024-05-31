  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заплатят 200 тысяч евро. Заря выиграла борьбу за одного из лидеров Миная
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заплатят 200 тысяч евро. Заря выиграла борьбу за одного из лидеров Миная

Премьер-лига
Обновлено

Источники пишут о том, что Тимур Кораблин перейдет в Зарю

Заплатят 200 тысяч евро. Заря выиграла борьбу за одного из лидеров Миная

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Один из лидеров "Миная", полузащитник Тимур Кораблин близок к переходу в луганскую "Зарю".

Как сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета", луганский клуб заплатит за 22-летнего футболиста 200-300 тысяч евро (Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро).

Ранее также была информация, что к футболисту проявляли интерес "Колос" и "Черноморец".

Напомним, что несмотря на мощную концовку сезона, "Минай" все-таки вылетел из УПЛ.

В минувшем сезоне УПЛ Тимур Кораблин провел 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Ари Моура: Еще не знаю, где продолжу карьеру. Жду, когда со мной свяжутся из Металлиста 1925
yellow-arrow
Александрия все летние сборы проведет в Украине
yellow-arrow
Вацко: Как только Ахметов узнал, что Пихаленок может перейти в Динамо, игрок стал резко нужен Шахтеру
Заря (Луганск) ФК Минай Тимур Кораблин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости