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Бени Макуана записал и представил песню про Полесье. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Одна команда — тысяча сердец

Бени Макуана записал и представил песню про Полесье. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Конголезский вингер "Полесья" Бени Макуана записал и представил песню о житомирском клубе.

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Трек называется "Одна команда — тысяча сердец". Песня записана в сотрудничестве с Vitalii Kaba & KOSTUA.

Сам трек:

Ролик о том, как записывали песню:

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