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Бени Макуана записал и представил песню про Полесье. ВИДЕО
Одна команда — тысяча сердец
скриншот
Конголезский вингер "
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Трек называется "Одна команда — тысяча сердец". Песня записана в сотрудничестве с Vitalii Kaba & KOSTUA.
Сам трек:
Ролик о том, как записывали песню:
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