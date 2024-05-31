  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вацко: Как только Ахметов узнал, что Пихаленок может перейти в Динамо, игрок стал резко нужен Шахтеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вацко: Как только Ахметов узнал, что Пихаленок может перейти в Динамо, игрок стал резко нужен Шахтеру

Премьер-лига
Обновлено

Интересные новости от украинского инсайдера

Вацко: Как только Ахметов узнал, что Пихаленок может перейти в Динамо, игрок стал резко нужен Шахтеру

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в эфире "Вацко Live" рассказал о возможном переходе полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка в "Динамо" или "Шахтер".

"Насколько мне известно, насколько я это понимаю, киевское "Динамо" было сейчас очень заинтересовано в приобретении Александра Пихаленка. У "Днепра-1" финансовые проблемы, "Днепру-1" очень нужны деньги, поэтому "Днепр-1" вынужден распродавать своих ведущих игроков.

О 10, 15, 150 миллионах за Пихаленка речь не идет. Я слышал, что согласилось "Динамо" или обсуждали, финализовали, одним словом – цифра звучала в 2,5 миллиона. Я не знаю, долларов или евро. Это не важно. 2,5 миллиона в какой-то жесткой валюте.

Но. Пихаленок в свое время перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" и в соглашении между клубами был прописан пункт, что в случае трансферного предложения по Пихаленку, которое устроит "Днепр-1", днепряне должны поставить в известность "Шахтер". И если "Шахтер" готов повторить это предложение, то именно у "Шахтера" будет право "первой ночи" на трансфер футболиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Насколько я слышал, "Шахтер" не рассматривал Пихаленка как опцию. У них, в принципе, в центре поля игроков хватает. Только сейчас они за 15 миллионов Марлона Гомеса приобрели. Судаков есть. Не знаю, продадут или нет. Кто еще восьмерку может сыграть? Бондаренко, Крыськив, Марлон Гомес, Педринью они сейчас возвращают. Плюс – тот же Цуканов молодой. Поэтому я бы не сказал, что центральный полузащитник – это критическая позиция.

Я никогда, честно говоря, особо не слышал, чтобы Пихаленок входил в сферу интересов "Шахтера", вспоминая то, что было по сезону. Насколько я понимаю, Пихаленка "Шахтер" не рассматривал.

Но как утверждает мой WhatsApp, как только Ринат Леонидович узнал, что Пихаленок может перейти в "Динамо", ситуация кардинально изменилась и Саша резко стал нужен "Шахтеру", – сказал Вацко.

По теме
yellow-arrow
Ари Моура: Еще не знаю, где продолжу карьеру. Жду, когда со мной свяжутся из Металлиста 1925
yellow-arrow
Александрия все летние сборы проведет в Украине
yellow-arrow
Заплатят 200 тысяч евро. Заря выиграла борьбу за одного из лидеров Миная
Виктор Вацко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Петруха
31.05.2024 в 19:59
Ринат Леонидович не хочет с балкона выпасть?
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Петруха
31.05.2024 в 19:59
Ринат Леонидович не хочет с балкона выпасть?
Ответить
0
1
Лекарь (село Дарниця)
31.05.2024 в 19:50
То нехай купляє. 2,5 лімона Дніпру-1 не завадять. А там нехай Піхальонок сам вирішує, що йому робити. Хоче він в Шахтар сідіти рівно, чи спробувати себе в ДК, як гравець основи
Ответить
0
0
Геродот (Винница)
31.05.2024 в 19:47
Це теж спосіб послабити конкурента, особливо коли у тебе більше грошей.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости