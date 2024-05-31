Вацко: Как только Ахметов узнал, что Пихаленок может перейти в Динамо, игрок стал резко нужен Шахтеру

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в эфире "Вацко Live" рассказал о возможном переходе полузащитника " Днепра-1 " Александра Пихаленка в "Динамо" или "Шахтер".

"Насколько мне известно, насколько я это понимаю, киевское "Динамо" было сейчас очень заинтересовано в приобретении Александра Пихаленка. У "Днепра-1" финансовые проблемы, "Днепру-1" очень нужны деньги, поэтому "Днепр-1" вынужден распродавать своих ведущих игроков.

О 10, 15, 150 миллионах за Пихаленка речь не идет. Я слышал, что согласилось "Динамо" или обсуждали, финализовали, одним словом – цифра звучала в 2,5 миллиона. Я не знаю, долларов или евро. Это не важно. 2,5 миллиона в какой-то жесткой валюте.

Но. Пихаленок в свое время перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" и в соглашении между клубами был прописан пункт, что в случае трансферного предложения по Пихаленку, которое устроит "Днепр-1", днепряне должны поставить в известность "Шахтер". И если "Шахтер" готов повторить это предложение, то именно у "Шахтера" будет право "первой ночи" на трансфер футболиста.