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Вацко: Как только Ахметов узнал, что Пихаленок может перейти в Динамо, игрок стал резко нужен Шахтеру
Интересные новости от украинского инсайдера
Скриншот: ТК Футбол
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в эфире "Вацко Live" рассказал о возможном переходе полузащитника "
"Насколько мне известно, насколько я это понимаю, киевское "Динамо" было сейчас очень заинтересовано в приобретении Александра Пихаленка. У "Днепра-1" финансовые проблемы, "Днепру-1" очень нужны деньги, поэтому "Днепр-1" вынужден распродавать своих ведущих игроков.
О 10, 15, 150 миллионах за Пихаленка речь не идет. Я слышал, что согласилось "Динамо" или обсуждали, финализовали, одним словом – цифра звучала в 2,5 миллиона. Я не знаю, долларов или евро. Это не важно. 2,5 миллиона в какой-то жесткой валюте.
Но. Пихаленок в свое время перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" и в соглашении между клубами был прописан пункт, что в случае трансферного предложения по Пихаленку, которое устроит "Днепр-1", днепряне должны поставить в известность "Шахтер". И если "Шахтер" готов повторить это предложение, то именно у "Шахтера" будет право "первой ночи" на трансфер футболиста.
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Насколько я слышал, "Шахтер" не рассматривал Пихаленка как опцию. У них, в принципе, в центре поля игроков хватает. Только сейчас они за 15 миллионов Марлона Гомеса приобрели. Судаков есть. Не знаю, продадут или нет. Кто еще восьмерку может сыграть? Бондаренко, Крыськив, Марлон Гомес, Педринью они сейчас возвращают. Плюс – тот же Цуканов молодой. Поэтому я бы не сказал, что центральный полузащитник – это критическая позиция.
Я никогда, честно говоря, особо не слышал, чтобы Пихаленок входил в сферу интересов "Шахтера", вспоминая то, что было по сезону. Насколько я понимаю, Пихаленка "Шахтер" не рассматривал.
Но как утверждает мой WhatsApp, как только Ринат Леонидович узнал, что Пихаленок может перейти в "Динамо", ситуация кардинально изменилась и Саша резко стал нужен "Шахтеру", – сказал Вацко.
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