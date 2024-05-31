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Бизимана: Подписался на Кривбасс в Инстаграме, а уже потом стал его игроком

Премьер-лига
Обновлено

Капитан сборной Руанды рассказал, как он очутился в Кривом Роге

Бизимана: Подписался на Кривбасс в Инстаграме, а уже потом стал его игроком

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Игрок "Кривбасса" и капитан сборной Руанды Джихад Бизимана рассказал, как он оказался в украинском клубе.

– Как возник вариант с "Кривбассом"?

– После окончания сезона я подыскивал себе новый клуб в Бельгии, в то время у меня был отпуск с семьей в Руанде. Позвонил агент и сказал о варианте в Украине с "Кривбассом". Я слышал, что в Украине идет война, поэтому были некоторые сомнения в переходе. Я взял время на размышления, а потом вернулся в Бельгию. Все же "Кривбасс" не шел у меня из головы и я решил узнать больше. Я зашел на Инстаграм-страницу клуба. В тот же день мне написал генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко.

– Чем Баенко привлек вас в Украину?

– Он писал, что в Кривом Роге меня ждут. Такой интерес меня приятно удивил, и я подписался на Инстаграм-аккаунт клуба. Начал внимательно следить, как команда живет, тренируется, играет. Можно сказать, что я стал фаном "Кривбасса". К тому же меня поразила работа медиа-отдела клуба, особенно страница в Инстаграм: я увидел профессионализм их журналистов и их эксклюзивный подход к освещению жизни клуба. Со временем мы связались с руководством Кривбасса, и вот я здесь.

– Какие еще были предложения на тот момент? Из каких стран, каких клубов?

– Также были предложения из Турции, но меня заинтересовал именно "Кривбасс", ведь я увидел амбициозность клуба.

– В "Кривбассе" сейчас зарабатываешь больше, чем в Бельгии?

– Отвечу так: в Бельгии я зарабатывал больше, чем сейчас в Украине.

– "Кривбасс" – топ-клуб Украины сейчас?

– Я в этом даже не сомневаюсь. Это очевидно: все соперники очень уважают. Уверен, что в дальнейшем "Кривбасс" будет становиться все сильнее.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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