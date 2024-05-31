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"Как вратарь вратарю". Григорий Суркис поздравил Георгия Бущана с 30-летием
Голкиперу Динамо исполнилось 30
31 мая голкиперу "Динамо" и сборной Украины
"Поздравляя с юбилеем, выражаю восхищение твоей игрой на последнем рубеже динамовской обороны. Ты достойно несешь груз ответственности за свой участок футбольной работы, вдохновляя товарищей по команде сосредоточенностью, надежностью и стабильностью.
Тебе было и есть у кого учиться мастерству. Я рад и горд, что в это непростое время ты зарекомендовал себя как искусный наследник нескольких поколений киевских вратарей, яркий выпускник известной на весь мир динамовской школы голкиперов, настоящий лидер коллектива, истинный рыцарь кожаного мяча.
Как вратарь вратарю – желаю тебе уверенности на извилистом спортивном пути, взаимопонимания с партнерами и наставниками, улыбок фортуны – как награды за самоотдачу на тренировках. Чтобы без травм и бабочек, но с медалями, трофеями и титулами", - сказал Суркис.
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