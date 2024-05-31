Судаков: Где буду играть в следующем сезоне - это вопрос к Романо, он лучше знает

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков отшутился от вопроса о том, где будет играть в следующем сезоне.

"В сборной, надеюсь. Не знаю, этот вопрос не ко мне. Это вопрос к Фабрицио Романо – он больше знает", - сказал Судаков.

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Напомним, что по последним данным от СМИ, "Шахтер" хочет получить за трансфер игрока не менее 70 миллионов евро.