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Судаков: Где буду играть в следующем сезоне - это вопрос к Романо, он лучше знает

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Судаков: Где буду играть в следующем сезоне - это вопрос к Романо, он лучше знает

Скриншот: канал Шахтаря на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков отшутился от вопроса о том, где будет играть в следующем сезоне.

"В сборной, надеюсь.

Не знаю, этот вопрос не ко мне. Это вопрос к Фабрицио Романо – он больше знает", - сказал Судаков.

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Напомним, что по последним данным от СМИ, "Шахтер" хочет получить за трансфер игрока не менее 70 миллионов евро.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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