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Судаков: Где буду играть в следующем сезоне - это вопрос к Романо, он лучше знает
Хавбек горняков - тот еще шутник
Скриншот: канал Шахтаря на YouTube
Полузащитник "
"В сборной, надеюсь.
Не знаю, этот вопрос не ко мне. Это вопрос к Фабрицио Романо – он больше знает", - сказал Судаков.
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Напомним, что по последним данным от СМИ, "Шахтер" хочет получить за трансфер игрока не менее 70 миллионов евро.
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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