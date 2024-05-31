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Судаков и Конопля подтвердили, что Шахтер больше не живет в Emily Resort

Премьер-лига
Обновлено

Вацко сказал правду?

Судаков и Конопля подтвердили, что Шахтер больше не живет в Emily Resort

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Игроки "Шахтера" Ефим Конопля и Георгий Судаков сообщили, что команда больше не проживает в отеле Emily Resort в Винниках.

– Кто там сказал, что нас выгнали из Emily Resort? Цыганык? Нет, Вацко. Вацко сказал, что из Emily нас выгнали, поэтому приходится из Киева ехать в сборную.

- Опровергнем эти слухи? Вас из Emily не выгнали?

– Да выгнали. Говорили же в интернете, что выгнали. Значит, да, – сказал Конопля.

"Если честно, я не знаю. Я в Emily давно не был. Там уже никто из нашей команды не живет", – добавил Судаков.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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