Судаков и Конопля подтвердили, что Шахтер больше не живет в Emily Resort

Игроки " Шахтера " Ефим Конопля и Георгий Судаков сообщили, что команда больше не проживает в отеле Emily Resort в Винниках.

– Кто там сказал, что нас выгнали из Emily Resort? Цыганык? Нет, Вацко. Вацко сказал, что из Emily нас выгнали, поэтому приходится из Киева ехать в сборную.

- Опровергнем эти слухи? Вас из Emily не выгнали?

– Да выгнали. Говорили же в интернете, что выгнали. Значит, да, – сказал Конопля.