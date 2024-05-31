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Судаков и Конопля подтвердили, что Шахтер больше не живет в Emily Resort
Вацко сказал правду?
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Игроки "
– Кто там сказал, что нас выгнали из Emily Resort? Цыганык? Нет, Вацко. Вацко сказал, что из Emily нас выгнали, поэтому приходится из Киева ехать в сборную.
- Опровергнем эти слухи? Вас из Emily не выгнали?
– Да выгнали. Говорили же в интернете, что выгнали. Значит, да, – сказал Конопля.
"Если честно, я не знаю. Я в Emily давно не был. Там уже никто из нашей команды не живет", – добавил Судаков.
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