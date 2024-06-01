Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, кто возглавит Львовскую областную федерацию
Александр Шевченко
ffl.org.ua
Вчера Львовской ассоциации футбола провела отчетно-избирательную конференцию, в которой был избран руководитель областного футбольного хозяйства.
Как отмечает источник, следующие пять лет областным футбольным хозяйством продолжит руководить Александр Шевченко, однако теперь уже на общественных началах, ведь 25 января 2024 года он был избран вице-президентом УАФ.
Напомним, первыми заместителями Шевченко стали Ростислав Заремба и Степан Понайда, а заместителем Львовской ассоциации футбола Андрей Смольский.
Популярное сейчас
- Довбик: Варианты у меня уже есть. Здесь самое главное – принять правильное решение
- Судаков и Конопля подтвердили, что Шахтер больше не живет в Emily Resort
- Женская сборная Украины на выезде отстояла ничью с лидером группы отбора Евро-2025 Уэльсом
- Леоненко: Суркис сказал, что игроков покупать не будет. Это значит, что у Динамо снова будет 2-е место
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО