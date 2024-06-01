Известно, кто возглавит Львовскую областную федерацию

Вчера Львовской ассоциации футбола провела отчетно-избирательную конференцию, в которой был избран руководитель областного футбольного хозяйства.

Как отмечает источник, следующие пять лет областным футбольным хозяйством продолжит руководить Александр Шевченко, однако теперь уже на общественных началах, ведь 25 января 2024 года он был избран вице-президентом УАФ.

Напомним, первыми заместителями Шевченко стали Ростислав Заремба и Степан Понайда, а заместителем Львовской ассоциации футбола Андрей Смольский.