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Известно, кто возглавит Львовскую областную федерацию

Премьер-лига

Александр Шевченко

Известно, кто возглавит Львовскую областную федерацию

ffl.org.ua

Новина українською

Вчера Львовской ассоциации футбола провела отчетно-избирательную конференцию, в которой был избран руководитель областного футбольного хозяйства.

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Как отмечает источник, следующие пять лет областным футбольным хозяйством продолжит руководить Александр Шевченко, однако теперь уже на общественных началах, ведь 25 января 2024 года он был избран вице-президентом УАФ.

Напомним, первыми заместителями Шевченко стали Ростислав Заремба и Степан Понайда, а заместителем Львовской ассоциации футбола Андрей Смольский.

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Александр Шевченко Федерация футбола Львовской области УАФ
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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