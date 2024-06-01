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Буткевич опроверг борьбу Полесья за Пихаленко, Андриевского и Шепелева

Премьер-лига

Летом уже не стоит ждать громких приобретений от житомирян

Буткевич опроверг борьбу Полесья за Пихаленко, Андриевского и Шепелева

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич опроверг слухи о борьбе клуба за ряд игроков.

– Геннадий Владиславович, что вы скажете о трансферах, которые приписывались “Полесью” в это межсезонье? Вы действительно продолжаете бороться за таких игроков, как Пихаленок, Шепелев, Андриевский, Диалло?

– Нет. Совершенно не по всем, вами перечисленным.

– А форвардом "Зари" Герреро интересуетесь?

– Тоже нет. У нас есть Луифер, который не хуже Герреро – даже лучше.

– Вы уже провели три топ-трансфера. Следует ли ожидать новых громких приобретений?

– Сейчас – нет. Возможно, зимой”, – сказал Буткевич.

Ранее "Полесье" объявило о подписании Даниила Бескоровайного с "Кривбасса" (600 тысяч евро) и Алексея Гуцуляка (600 тысяч евро) и Руслана Бабенко (свободный агент) из "Днепра-1".

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Александр Андриевский Полесье (Житомир) Александр Пихаленок Владимир Шепелев Геннадий Буткевич
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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