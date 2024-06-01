Буткевич опроверг борьбу Полесья за Пихаленко, Андриевского и Шепелева

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич опроверг слухи о борьбе клуба за ряд игроков.

“ – Геннадий Владиславович, что вы скажете о трансферах, которые приписывались “Полесью” в это межсезонье? Вы действительно продолжаете бороться за таких игроков, как Пихаленок, Шепелев, Андриевский, Диалло?

– Нет. Совершенно не по всем, вами перечисленным.

– А форвардом "Зари" Герреро интересуетесь?

– Тоже нет. У нас есть Луифер, который не хуже Герреро – даже лучше.

– Вы уже провели три топ-трансфера. Следует ли ожидать новых громких приобретений?

– Сейчас – нет. Возможно, зимой”, – сказал Буткевич.