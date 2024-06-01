Реакция лучшего игрока Черноморца сезона-2023/24 по версии болельщиков: Я вырос как футболист

Болельщики одесского "Черноморца" провели традиционный опрос по определению лучшего футболиста команды сезона-2023/24. Голосование, которое началось сразу же после завершения чемпионата и длилось в течение пяти суток, определило лауреата. Им стал 27-летний Артур Авагимян, набравший 75 голосов. Всего-навсего на два голоса меньше у бельгийского легионера, полузащитника Зиги Бадибанги – 73. Третий показатель у голкипера Даниила Варакуты – 34 голоса.

Первую пятерку замыкают Андрей Штогрин (31 голос) и Максим Брагару (20 голосов).

– Ценю любовь болельщиков и признание, – признался в разговоре с корреспондентом UA-Футбол Артур Авагимян. – Болельщики "Черноморца" очень требовательны, поэтому вдвойне приятно. Они заслужили большой футбол. В индивидуальном плане для меня прошлый сезон был хорошим, а вот в командном по результатам он оказался не очень хорошим, смазанным. Для меня была изменена позиция, что стало новым опытом. Я играл "восьмерку" – "box to box". Поднялся в плане отбора, да и вообще вырос как футболист. За это я очень благодарен тренерскому штабу, ведь очень много со мной разговаривали, и перестраивали меня. Рад, что мне удалось оправдать доверие тренера. К сожалению, у команды не лучшим образом сложился сезон. Футбол – командный вид спорта, поэтому от выступления в прошлом чемпионате остался осадок.