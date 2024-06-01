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Рябов: Пройти с командой путь от Второй лиги до УПЛ, и до бронзовых медалей – это кайф

Премьер-лига

Защитник о своем завершении карьеры

Рябов: Пройти с командой путь от Второй лиги до УПЛ, и до бронзовых медалей – это кайф

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру.

Что чувствует футболист, который завершает карьеру?

Какую-то пустоту, честно говоря. Я шел к этому решению и понимал, что это когда-то случится. Но, как бы себя не готовил к этому сейчас немного грустно. Тяжело, ведь отдал футболу более 15 лет. Приходит понимание, что завершается моя футбольная история: тренировки, матчи, командная атмосфера.

Какие дальнейшие планы?

Дайте мне некоторое время и все обязательно узнаете. Не будем забегать вперед. Но одно скажу почти точно: из Кривого Рога никуда не собираюсь, ведь здесь - мой дом.

Поздравляем тебя и нашу команду с бронзой!

Спасибо, и, кстати, хочу отметить: сейчас как раз идеальный момент для завершения карьеры. Пройти с командой путь от Второй лиги до УПЛ, и до бронзовых медалей - это кайф. Я доволен максимально. Горд за "Кривбасс" и за Кривой Рог.

Напомним, за этот сезон Рябов отыграл 5 матчей.

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Кривбасс (Кривой Рог) Вячеслав Рябов
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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