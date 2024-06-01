Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рябов: Пройти с командой путь от Второй лиги до УПЛ, и до бронзовых медалей – это кайф
Защитник о своем завершении карьеры
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру.
Что чувствует футболист, который завершает карьеру?
Какую-то пустоту, честно говоря. Я шел к этому решению и понимал, что это когда-то случится. Но, как бы себя не готовил к этому сейчас немного грустно. Тяжело, ведь отдал футболу более 15 лет. Приходит понимание, что завершается моя футбольная история: тренировки, матчи, командная атмосфера.
Какие дальнейшие планы?
Дайте мне некоторое время и все обязательно узнаете. Не будем забегать вперед. Но одно скажу почти точно: из Кривого Рога никуда не собираюсь, ведь здесь - мой дом.
Поздравляем тебя и нашу команду с бронзой!
Спасибо, и, кстати, хочу отметить: сейчас как раз идеальный момент для завершения карьеры. Пройти с командой путь от Второй лиги до УПЛ, и до бронзовых медалей - это кайф. Я доволен максимально. Горд за "Кривбасс" и за Кривой Рог.
Напомним, за этот сезон Рябов отыграл 5 матчей.
Популярное сейчас
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- Анчелотти выбрал вратаря на финал, Моуриньо и Конте нашли новую работу. Главные новости за 31 мая
- Судаков и Конопля подтвердили, что Шахтер больше не живет в Emily Resort
- Роман Григорчук рассказал, сколько новичков нужно Черноморцу для борьбы за еврокубки
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО