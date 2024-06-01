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Днепр-1 может потерять тим-менеджера. Александрия выбрала претендента на должность спорт директора
Иван Телько
Getty Images/Global Images Ukraine
Новым спортивным директором "Александрии" может стать тим-менеджер "Днепра-1"
По имеющейся информации, "Александрия" находится в поисках нового спортивного директора. Один из главных претендентов на эту должность является тим-менеджер "Днепра-1" – Иван Телько.
Напомним, у 29-летнего Ивана Телько также опыт тренерской работы – ранее он был наставником "Днепра" U-16.
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Источник:Zorya Londonsk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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