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Генсекретарь УАФ: В Германии украинской сборной поддержка 12-го игрока гарантирована
Поделился ожиданиями от июньских матчей сборной Украины
фото из свободных источников
Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко рассказал о том, что ожидает от июньских матчей национальной сборной Украины по футболу в Германии
"1 июня я отправляюсь в Нюрнберг, где подопечные Сергея Реброва проведут 3 июня один из последних контрольных матчей перед финальной частью чемпионата Европы, с немцами.
Есть основания надеяться, что в понедельник будет аншлаг. Как и на поединках с Румынией, Словакией и Бельгией на Евро-2024. Все те билеты, которые выделила УЕФА для украинских болельщиков, уже давно нашли своих счастливых владельцев, то же можно сказать и о фанатах соперников.
Я уверен, что наши болельщики даже приложили усилия, чтобы приобрести билеты и по другим квотам. Вот почему смело можно утверждать, что в Германии украинской сборной поддержка 12-го игрока гарантирована".
Напомним, 3 июня в 21:45 начнется товарищеский матч между сборными Германии и Украины.
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