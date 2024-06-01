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Шапаренко стал лучшим игроком Динамо в мае

Премьер-лига

С очень большим преимуществом над соперниками

Шапаренко стал лучшим игроком Динамо в мае

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

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"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока команды в мае.

Им стал полузащитник Николай Шапаренко. Хавбек набрал 63% всех голосов. Опрос проводился в Telegram-канале "Динамо".

Всего в этом голосовании приняли участие пять футболистов. Второе место занял Андрей Ярмоленко (20%), затем расположились Георгий Бущан (8%), Назар Волошин (6%) и Денис Попов (3%).

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В мае Шапаренко провел три матча за "Динамо", забив один гол и отдав два ассиста. В общей сложности киевляне сыграли пять поединков: Николай один пропустил из-за дисквалификации, а в последнем туре Шовковский предоставил ему отдых.

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Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Telegram Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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