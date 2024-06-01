Шапаренко стал лучшим игроком Динамо в мае

"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока команды в мае.

Им стал полузащитник Николай Шапаренко. Хавбек набрал 63% всех голосов. Опрос проводился в Telegram-канале "Динамо".

Всего в этом голосовании приняли участие пять футболистов. Второе место занял Андрей Ярмоленко (20%), затем расположились Георгий Бущан (8%), Назар Волошин (6%) и Денис Попов (3%).

В мае Шапаренко провел три матча за "Динамо", забив один гол и отдав два ассиста. В общей сложности киевляне сыграли пять поединков: Николай один пропустил из-за дисквалификации, а в последнем туре Шовковский предоставил ему отдых.