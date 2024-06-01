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Срна: Шахтер хотел взять Модрича, Салаха, Каземиро, Кака, Неймара, Левандовского
Однако не сложилось по разным причинам
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, какие громкие трансферы пытался раньше оформить клуб.
“ – Если вернуться на 10-15 лет назад, за всю 27-летнюю эпоху Ахметова, было очень много футболистов, которых клуб хотел взять...
– Модрич, например.
– Модрича не то чтобы мы не могли взять – он отказался.
Салаха мы хотели, Каземиро хотели, и Кака, и Неймара, и Левандовского. Не всех бы удалось привезти в Шахтер, однако некоторые из них хотели, но их клубы отказали.
Мы вели переговоры с Батуриной, но он отказался. Отказалась семья – испугались войны”, – сказал Срна.
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