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Срна: Шахтер хотел взять Модрича, Салаха, Каземиро, Кака, Неймара, Левандовского

Премьер-лига

Однако не сложилось по разным причинам

Срна: Шахтер хотел взять Модрича, Салаха, Каземиро, Кака, Неймара, Левандовского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, какие громкие трансферы пытался раньше оформить клуб.

“ – Если вернуться на 10-15 лет назад, за всю 27-летнюю эпоху Ахметова, было очень много футболистов, которых клуб хотел взять...

– Модрич, например.

– Модрича не то чтобы мы не могли взять – он отказался.

Салаха мы хотели, Каземиро хотели, и Кака, и Неймара, и Левандовского. Не всех бы удалось привезти в Шахтер, однако некоторые из них хотели, но их клубы отказали.

Мы вели переговоры с Батуриной, но он отказался. Отказалась семья – испугались войны”, – сказал Срна.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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