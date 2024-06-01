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Буткевич: Полесье не вело переговоров с ван Леувеном, Григорчуком или Хацкевичем
Это все слухи
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Президент “Полесья” Геннадий Буткевич рассказал, с этим клуб вел переговоры, находясь в поисках наставника команды.
“ – Выбирая нового главного тренера, вели ли переговоры с такими специалистами, как ван Леувен, Григорчук?
– Нет, не вели.
– А с Хацкевичем?
– С ним – тоже нет. Сейчас об этом не стоит говорить, ведь решение было принято. У нас уже есть главный тренер”, – сказал Буткевич.
Также президент клуба рассказал о будущем "Звягеля" и делах по стадиону клуба.
“ – Можете сказать, какой будет судьба ПФК "Звягель" - другого клуба из Житомирщины - после появления "Полесье-2"?
– Команда продолжит играть. Сейчас они проводят стыковые матчи за то, чтобы пройти в Первую лигу – стараются.
– И напоследок вопрос, который нельзя вам не задать: что со стадионом в Житомире? Уже известно, по какому адресу он будет находиться?
– Сейчас я не могу сказать. Мэр города знает точный адрес стадиона. Но мы работаем над подготовкой строительства арены, планы не изменились, “Полесье” должно получить новый стадион международного уровня”, – сказал Буткевич.
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