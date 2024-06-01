Срна: Шахтеру нравится Герреро, но у нас есть три нападающих

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал об интересе к игрокам "Зари" за период Патрика ван Леувена в расположении "горняков".

“Нам нравились и Батагов, и Русин, и Герреро. Но никаких предложений, как я понимаю, не было.

На сегодня, да, нам нравится Герреро, но, с другой стороны, у нас есть три нападающих: Сикан, Траоре и Эгиналдо.

И еще четвертый, которого мы отдали в США – Кевин Келси”, - сказал Срна.