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Срна: Шахтеру нравится Герреро, но у нас есть три нападающих
Поэтому трансфер маловероятен
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал об интересе к игрокам "Зари" за период Патрика ван Леувена в расположении "горняков".
“Нам нравились и Батагов, и Русин, и Герреро. Но никаких предложений, как я понимаю, не было.
На сегодня, да, нам нравится Герреро, но, с другой стороны, у нас есть три нападающих: Сикан, Траоре и Эгиналдо.
И еще четвертый, которого мы отдали в США – Кевин Келси”, - сказал Срна.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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