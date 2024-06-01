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Левый Берег - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2.06.2024 ⋊ Плей-офф УПЛ на UA-Футбол

Левый Берег - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Второй поединок в рамках киевского дерби, в котором определится судьба путевки в УПЛ. На этот раз уже "Левый Берег" Виталия Первака выступит хозяином поединка и будет принимать "Оболонь" Валерия Иващенко. Первая встреча закончилась минимальным триумфом "пивоваров" - все решил гол Мороза после верховой подачи.

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После первой встречи можно констатировать, что "аистам" нечего предложить в игровом плане для команд элитного дивизиона. "Пивовары" действуют по аналогичному игровому сценарию и делают ставку на навесы, однако, учитывая свой опыт в УПЛ, делают это чуточку эффективнее.

Впрочем, это плей-офф, и здесь все может решить один эпизод. Именно поэтому поединок обещает быть интересным для нейтрального зрителя.

Матч плей-офф за выход в УПЛ "Левый Берег" - "Оболонь" состоится в воскресенье, 2-го июня 2024-го года, в 16:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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