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Левый Берег - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ
Левый Берег - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2.06.2024 ⋊ Плей-офф УПЛ на UA-Футбол
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Второй поединок в рамках киевского дерби, в котором определится судьба путевки в УПЛ. На этот раз уже "Левый Берег" Виталия Первака выступит хозяином поединка и будет принимать "Оболонь" Валерия Иващенко. Первая встреча закончилась
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После первой встречи можно констатировать, что "аистам" нечего предложить в игровом плане для команд элитного дивизиона. "Пивовары" действуют по аналогичному игровому сценарию и делают ставку на навесы, однако, учитывая свой опыт в УПЛ, делают это чуточку эффективнее.
Впрочем, это плей-офф, и здесь все может решить один эпизод. Именно поэтому поединок обещает быть интересным для нейтрального зрителя.
Матч плей-офф за выход в УПЛ "Левый Берег" - "Оболонь" состоится в воскресенье, 2-го июня 2024-го года, в 16:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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