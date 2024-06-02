Только одна команда – с гарантией группы. Финальная заявка Украины на новый еврокубковый сезон

После того, как определилась окончательная стартовая позиция "Шахтера" в Лиге чемпионов 2024/25, окончательно сформировалась вся еврокубковая заявка Украины на сезон 2024/25. От нашей Ассоциации сыграют пять команд.

Только одна из них имеет гарантию группы. Это, собственно, - "Шахтер". "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов (три соперника на пути в группу, с риском не пройти в осень), "Кривбасс" – в квалификации Лиги Европы (два соперника на пути в группу, с риском не пройти в осень), "Днепр-1" и "Полесье" – в квалификации Лиги конференций (три соперника на пути в группу, с риском не пройти в осень).

Полная украинская заявка на евросезон 2024/25, стартовые позиции:

"Шахтер" – группа Лиги чемпионов;

– группа Лиги чемпионов; "Динамо" – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов;

– второй квалификационный раунд Лиги чемпионов; "Кривбасс" – третий квалификационный раунд Лиги Европы;

– третий квалификационный раунд Лиги Европы; "Днепр-1" – второй квалификационный раунд Лиги конференций;

– второй квалификационный раунд Лиги конференций; "Полесье" – второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Новый еврокубковый сезон стартует 18/19-го июня 2024-го года.