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Только одна команда – с гарантией осени. Финальная заявка Украины на новый еврокубковый сезон

Премьер-лига
Обновлено

2024/25

Только одна команда – с гарантией осени. Финальная заявка Украины на новый еврокубковый сезон

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После того, как определилась окончательная стартовая позиция "Шахтера" в Лиге чемпионов 2024/25, окончательно сформировалась вся еврокубковая заявка Украины на сезон 2024/25. От нашей Ассоциации сыграют пять команд.

Только одна из них имеет гарантию основной сетки. Это, собственно, - "Шахтер". "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов (три соперника на пути в лиговый этап, с риском не пройти в осень), "Кривбасс" – в квалификации Лиги Европы (два соперника на пути в лиговый этап, с риском не пройти в осень), "Днепр-1" и "Полесье" – в квалификации Лиги конференций (три соперника на пути в лиговый этап, с риском не пройти в осень).

Полная украинская заявка на евросезон 2024/25, стартовые позиции:

  • "Шахтер" – основная сетка (лиговый этап) Лиги чемпионов;
  • "Динамо" – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов;
  • "Кривбасс" – третий квалификационный раунд Лиги Европы;
  • "Днепр-1" – второй квалификационный раунд Лиги конференций;
  • "Полесье" – второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Новый еврокубковый сезон стартует 18/19-го июня 2024-го года.

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