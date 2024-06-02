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Только одна команда – с гарантией осени. Финальная заявка Украины на новый еврокубковый сезон
2024/25
UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
После того, как определилась окончательная стартовая позиция "Шахтера" в Лиге чемпионов 2024/25, окончательно сформировалась вся еврокубковая заявка Украины на сезон 2024/25. От нашей Ассоциации сыграют пять команд.
Только одна из них имеет гарантию основной сетки. Это, собственно, - "Шахтер". "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов (три соперника на пути в лиговый этап, с риском не пройти в осень), "Кривбасс" – в квалификации Лиги Европы (два соперника на пути в лиговый этап, с риском не пройти в осень), "Днепр-1" и "Полесье" – в квалификации Лиги конференций (три соперника на пути в лиговый этап, с риском не пройти в осень).
- "Шахтер" – основная сетка (лиговый этап) Лиги чемпионов;
- "Динамо" – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов;
- "Кривбасс" – третий квалификационный раунд Лиги Европы;
- "Днепр-1" – второй квалификационный раунд Лиги конференций;
- "Полесье" – второй квалификационный раунд Лиги конференций.
Новый еврокубковый сезон стартует 18/19-го июня 2024-го года.
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