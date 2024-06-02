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Бизимана: Сила Кривбасса в том, что все мы - разные

Премьер-лига

О своей команде, ее главном тренере Юрии Вернидубе и о чемпионате Украины

Бизимана: Сила Кривбасса в том, что все мы - разные

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана поделился своими комментариями касательно криворожской команде, Юрие Вернидубе и о чемпионате Украины.

"Кривбасс" в этом сезоне имел реальные шансы на чемпионство?

Сто процентов. Но, к сожалению, не получилось завоевать золотые награды. Что ж, это опыт для нас. Я считаю, в следующем сезоне "Кривбасс" покажет еще лучший футбол и будет снова бороться за первое место.

Юрий Вернидуб — наставник для всех легионеров "Кривбасса". Какой он человек в твоих глазах?

Юрий Николаевич — очень сильный тренер и хороший человек. Для каждого из нас он — второй отец. Иногда он может быть строг с нами, но это нормально. Когда мы общаемся не о футболе, то понимаю, он дает советы как отец. Я ему полностью доверяю, ценю и уважаю. Он — очень крутой.

Ты — первый руандиец в чемпионате Украины. Гордишься этим фактом?

Да, и я этим очень горжусь. Считаю, я сделал историю. Ведь все последующие руандийцы здесь в Украине уже никогда не будут первыми. Я невероятно счастлив этому факту.

Кто самый сильный оппонент, против кого ты играл в чемпионате Украины?

Не могу выделить какого-то отдельного игрока, так, чтобы я сказал, вау... Но могу выделить матч. Это домашняя игра первого круга против "Руха" (поражение 1:3). Действительно тяжелый матч для меня и для команды. Соперник понравился.

Кого считаешь самым сильным футболистом "Кривбасса"?

Все имеют высокий уровень. Сила "Кривбасса" в том, что все мы — разные. Но мы — одна команда и вместе достигаем общей цели.

Чем тебя в целом удивил чемпионат Украины?

Удивило отношение к футболистам. Здесь их очень уважают и ценят. Также отмечу отличные условия для тренировок. Они у "Кривбасса" шикарные. Честно, когда был в Бельгии ожидал, что здесь хуже условия, но сейчас точно могу сказать, что нет. Все совсем иначе, чем я ожидал.

Напомним, этот сезон "Кривбас" завершил на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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Кривбасс (Кривой Рог) Джихад Бизимана
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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