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Бизимана: Сила Кривбасса в том, что все мы - разные
О своей команде, ее главном тренере Юрии Вернидубе и о чемпионате Украины
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана поделился своими комментариями касательно криворожской команде, Юрие Вернидубе и о чемпионате Украины.
"Кривбасс" в этом сезоне имел реальные шансы на чемпионство?
Сто процентов. Но, к сожалению, не получилось завоевать золотые награды. Что ж, это опыт для нас. Я считаю, в следующем сезоне "Кривбасс" покажет еще лучший футбол и будет снова бороться за первое место.
Юрий Вернидуб — наставник для всех легионеров "Кривбасса". Какой он человек в твоих глазах?
Юрий Николаевич — очень сильный тренер и хороший человек. Для каждого из нас он — второй отец. Иногда он может быть строг с нами, но это нормально. Когда мы общаемся не о футболе, то понимаю, он дает советы как отец. Я ему полностью доверяю, ценю и уважаю. Он — очень крутой.
Ты — первый руандиец в чемпионате Украины. Гордишься этим фактом?
Да, и я этим очень горжусь. Считаю, я сделал историю. Ведь все последующие руандийцы здесь в Украине уже никогда не будут первыми. Я невероятно счастлив этому факту.
Кто самый сильный оппонент, против кого ты играл в чемпионате Украины?
Не могу выделить какого-то отдельного игрока, так, чтобы я сказал, вау... Но могу выделить матч. Это домашняя игра первого круга против "Руха" (поражение 1:3). Действительно тяжелый матч для меня и для команды. Соперник понравился.
Кого считаешь самым сильным футболистом "Кривбасса"?
Все имеют высокий уровень. Сила "Кривбасса" в том, что все мы — разные. Но мы — одна команда и вместе достигаем общей цели.
Чем тебя в целом удивил чемпионат Украины?
Удивило отношение к футболистам. Здесь их очень уважают и ценят. Также отмечу отличные условия для тренировок. Они у "Кривбасса" шикарные. Честно, когда был в Бельгии ожидал, что здесь хуже условия, но сейчас точно могу сказать, что нет. Все совсем иначе, чем я ожидал.
Напомним, этот сезон "Кривбас" завершил на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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