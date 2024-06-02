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Верес - Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

Премьер-лига

Верес - Эпицентр: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

Фото: НК Верес

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Сегодня на ровенском стадионе "Авангард" состоится второй матч плей-офф за право следующего сезона играть в УПЛ. "Верес" будет принимать "Эпицентр". Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.

На "Арене Левый берег" представители Первой лиги в течение большей части матча сыграли качественно, но не хватило сил и пропустили на 80-й минуте после стандарта. Однако подопечные Нагорняка доказали, что с ними следует считаться.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. Смотреть трансляцию матча можно по каналу UPL TV.


Плей-офф за выход в УПЛ. Второй матч

"Верес" - "Эпицентр"

02 июня, 17:00. "Авангард". Ровно

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке.

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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