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Верес - Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ
Верес - Эпицентр: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: НК Верес
Сегодня на ровенском стадионе "Авангард" состоится второй матч плей-офф за право следующего сезона играть в УПЛ. "Верес" будет принимать "Эпицентр". Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.
На "Арене Левый берег" представители Первой лиги в течение большей части матча сыграли качественно, но не хватило сил и пропустили на 80-й минуте после стандарта. Однако подопечные Нагорняка доказали, что с ними следует считаться.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. Смотреть трансляцию матча можно по каналу UPL TV.
Плей-офф за выход в УПЛ. Второй матч
"Верес" - "Эпицентр"
02 июня, 17:00. "Авангард". Ровно
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке.
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