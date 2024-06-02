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"Бондаренко – безумный футболист". Срна - о хавбеке Шахтера

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Сватает в Барсу и Баварию

"Бондаренко – безумный футболист". Срна - о хавбеке Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился мнениями о полузащитнике Артеме Бондаренко.

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"Бондаренко – безумный футболист, но не под каждую команду. Под какую? Барселона, Бавария. Он любит быть с мячом. Он делает то, что мало кто умеет делать. Он хладнокровен, любит быть под прессингом, когда он один. Он постоянно рядом с Ризником – дай мяч, давай мне", – сказал Срна.

Напомним, за этот сезон Бондаренко сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.06.2024 в 11:46
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.06.2024 в 11:46
sticker
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