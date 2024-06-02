"Бондаренко – безумный футболист". Срна - о хавбеке Шахтера

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился мнениями о полузащитнике Артеме Бондаренко.

"Бондаренко – безумный футболист, но не под каждую команду. Под какую? Барселона, Бавария. Он любит быть с мячом. Он делает то, что мало кто умеет делать. Он хладнокровен, любит быть под прессингом, когда он один. Он постоянно рядом с Ризником – дай мяч, давай мне", – сказал Срна.