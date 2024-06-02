Левый Берег - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ

В воскресенье украинских болельщиков ожидает развязка киевского дерби в рамках плей-офф за выход в УПЛ. На этот раз хозяином матча уже выступит именно "Левый Берег" – команда Виталия Первака будет принимать подопечных Валерия Иващенко. Первый поединок, в котором коллективы показали мало креатива и сделали ставку на верховые подачи, закончился минимальной победой "пивоваров".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Плей-офф за место в УПЛ

2 июня 2024 года. Киевская область, "Арена Левый берег"

"Левый Берег" 16:00 "Оболонь"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>