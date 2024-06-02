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Левый Берег - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег – Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый Берег - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье украинских болельщиков ожидает развязка киевского дерби в рамках плей-офф за выход в УПЛ. На этот раз хозяином матча уже выступит именно "Левый Берег" – команда Виталия Первака будет принимать подопечных Валерия Иващенко. Первый поединок, в котором коллективы показали мало креатива и сделали ставку на верховые подачи, закончился минимальной победой "пивоваров".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Плей-офф за место в УПЛ

2 июня 2024 года. Киевская область, "Арена Левый берег"

"Левый Берег" 16:00 "Оболонь"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.06.2024 в 15:09
в ЧО они не хотят идти --там бестолковый ГРИ одни понты
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.06.2024 в 15:09
в ЧО они не хотят идти --там бестолковый ГРИ одни понты
Ответить
0
0

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