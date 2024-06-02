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Левый Берег - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ
Левый Берег – Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В воскресенье украинских болельщиков ожидает развязка киевского дерби в рамках плей-офф за выход в УПЛ. На этот раз хозяином матча уже выступит именно "Левый Берег" – команда Виталия Первака будет принимать подопечных Валерия Иващенко. Первый поединок, в котором коллективы показали мало креатива и сделали ставку на верховые подачи, закончился минимальной победой "пивоваров".
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Плей-офф за место в УПЛ
2 июня 2024 года. Киевская область, "Арена Левый берег"
"Левый Берег" 16:00 "Оболонь"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
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