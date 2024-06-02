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Руководство Полесья приняло решение по кандидатуре Сергея Шищенко

Премьер-лига

Останется в команде

Руководство Полесья приняло решение по кандидатуре Сергея Шищенко

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Сергей Шищенко, исполнявший обязанности главного тренера "Полесья", будет заниматься административной работой в команде.

Сергей Шищенко не вошел в штаб нового тренера "Полесья" Имада Ашура, вот почему он будет заниматься административной работой, руководя клубную Академию, или заниматься новообразованным "Полесьям-2".

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Напомним, новый тренер "Полесья" – Имад Ашур. У 36-летнего специалиста нет опыта самостоятельной работы на взрослом уровне.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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