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Руководство Полесья приняло решение по кандидатуре Сергея Шищенко
Останется в команде
Фото: ФК Полісся
Сергей Шищенко, исполнявший обязанности главного тренера "Полесья", будет заниматься административной работой в команде.
Сергей Шищенко не вошел в штаб нового тренера "Полесья" Имада Ашура, вот почему он будет заниматься административной работой, руководя клубную Академию, или заниматься новообразованным "Полесьям-2".
Напомним, новый тренер "Полесья" – Имад Ашур. У 36-летнего специалиста нет опыта самостоятельной работы на взрослом уровне.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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