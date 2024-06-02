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Капитан Кривбаса: Мы будем пытаться пройти в евротурнире как можно дальше
О целях на следующий сезон
фото - ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о том, что ожидает от следующего сезона.
Прошлый сезон оцениваю только с положительной стороны. За столько лет он пока что лучший для "Кривбасса". Третье место - о чем здесь еще можно что-то говорить? Думаю, что никто от нас ничего такого не ждал. Перед чемпионатом нам пророчили то седьмое, то восьмое и даже одиннадцатое место. Мы оказались там, где оказались. Поэтому считаю, что сезон на сто процентов для "Кривбасса" удачный. Что касается лично для меня, то тоже. Когда я пришел в команду, когда она только вышла из Первой лиги.
Первый год был немного тяжеловатым, а от второго сразу же бронза. Поэтому для себя выступление в только что завершенном чемпионате могу занести в актив. Команда же собиралась по частям - отовсюду. В начале сезона все "плюс-минус" удалось собрать - и это дало плоды. Юрий Николаевич умеет это делать. Я его знаю много лет, поэтому имел возможность в этом убедиться неоднократно.
Как думаете, по силам ли "Кривбассу" достойно выглядеть в грядущем еврокубковом турнире?
Считаю, что по силам. Уверен, что после выхода из отпуска каждый из нас будет думать о первых матчах квалификации. Сейчас такое время, что уже все умеют играть в футбол, и "Кривбасс" - не исключение. У нас будет два матча, по итогам которых мы постараемся пройти в евротурнире как можно дальше и попасть в групповой раунд Лиги Европы или Лиги конференций. В любом случае на такой стадии для нас все по силам.
Каких соперников хотелось бы получить - послабее или посильнее?
Мне кажется, что для нас слабых соперников априори не будет. Думаю, что "Кривбассу" выпадет достойный и сильный коллектив, ведь в еврокубках недостаточно сильных не бывает. Тем более, что я, как никто другой хорошо знаю, что в квалификационном раунде слабых команд нет. В период моих выступлений с "Зарей" в еврокубках были моменты, когда мы думали, что пройдем соперника, а вышли на поле - и все оказалось совсем по-другому.
Поэтому недооценивать того или иного соперника нельзя в любом раунде. Каким он не был бы - третьим квалификационным или иным, а команды, которые до него дошли явно не слабые.
Напомним, "Кривбасс" завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.
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