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Левый Берег - Оболонь: известны стартовые составы на ответный матч плей-офф
В этом противостоянии судьба места в Премьер-лиге решится сегодня
Фото: ФК Лівий берег
В 16:00 на киевском стадионе "Арена Левый берег" состоится еще ответный матч за место в УПЛ в следующем сезоне.
Главные тренеры Виталий Первак и Валерий Иващенко определились со стартовыми составами.
"Левый берег": Механов - Астахов, Слотюк, Самар, Сидней - Соколов, Спиваков, Дедух, Мысык - Литовченко, Петренко.
"Оболонь": Рыбка - Чернов, Карась, Дубко, Осман - Черненко, Мороз - Мединский, Груша - Суханов, Тарануха.
Напомним, что первая встреча между этими командами завершилась минимальной победой "Оболони" со счетом 1:0.
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