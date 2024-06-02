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Левый Берег - Оболонь: известны стартовые составы на ответный матч плей-офф

Премьер-лига

В этом противостоянии судьба места в Премьер-лиге решится сегодня

Левый Берег - Оболонь: известны стартовые составы на ответный матч плей-офф

Фото: ФК Лівий берег

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В 16:00 на киевском стадионе "Арена Левый берег" состоится еще ответный матч за место в УПЛ в следующем сезоне.

Главные тренеры Виталий Первак и Валерий Иващенко определились со стартовыми составами.

"Левый берег": Механов - Астахов, Слотюк, Самар, Сидней - Соколов, Спиваков, Дедух, Мысык - Литовченко, Петренко.

"Оболонь": Рыбка - Чернов, Карась, Дубко, Осман - Черненко, Мороз - Мединский, Груша - Суханов, Тарануха.

Напомним, что первая встреча между этими командами завершилась минимальной победой "Оболони" со счетом 1:0.

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Первая лига Оболонь (Киев) УПЛ Украинская Премьер-лига Левый берег (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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