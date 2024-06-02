Плей-офф за выход в УПЛ. Верес - Эпицентр 3:1. Все решилось в первом тайме

В воскресенье, 2 июня, состоялся ответный матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге между "Вересом" и "Эпицентром". В среду эти соперники не смогли выявить победителя – 1:1.

В 15 поединках на родном "Авангарде" ровенский "Верес" набрал 18 очков (4 победы, 6 ничьих, 5 поражений). До этого противостояния подопечные Шандрука имели серию из четырех домашних матчей без поражений (2 победы, 2 ничьи). В гостевых матчах "Чемпионской" группы Первой лиги-2023/2024 "Эпицентр" набрал 23 очка (6 побед, 5 ничьих, 3 поражения) - четвертый показатель в лиге. Недооценивать подопечных Нагорняка точно не стоило.

Отметим, что Олег Шандрук с первых минут выпустил Шарая и Гайдучика, которые существенно усилили игру "Вереса" после перерыва в первом матче. Сергей Нагорняк стартовый состав "Эпицентра" не менял.

Начало встречи было очень удачным для хозяев поля. Уже на седьмой минуте подопечные Шандрука открыли счет. Яго Сикейра подал, а Гайдучик первым сориентировался после рикошета от Крыстина и отправил мяч в сетку – 1:0. Нападающий "Вереса" становится злым гением для "Эпицентра", ведь забивает во втором матче подряд в ворота Чернобая. Ровенский коллектив полностью контролировал ход встречи, а вот подопечные Нагорняка ничего не могли создать у ворот опытного Когута.Тренерский штаб "Вереса" сделал правильные выводы из первого матча и сегодня футболисты "Вереса" не проигрывали центр поля.

Следует отдать должное обеим командам, пытавшимся быстро преодолевать центр поля. В середине первого тайма очень грубо против Липовуза сыграл Сикейра, но арбитр решил, что это не удаление. После просмотра VAR решения не изменили. На 26-й минуте Гайдучик снова поразил ворота "Эпицентра", но гол сразу же был отменен из-за офсайда. Ближе к завершению первого тайма гости перехватили инициативу. Выделялся Владислав Крыстин, который был активный на правом фланге. Из пределов штрафной ножницами в падении через себя пробивал Бендера, но неточно.

В компенсированное к первому тайму время гости похоронили сами себя. Владислав Крыстин неудачно отдал пас назад своему голкиперу. Владислав Шарай успел на перехват, и сразу пробил точно мимо Чернобая - 2:0. Через минуту все вопросы в этом матче были сняты. Гайдучик на скорости ворвался в штрафную и хладнокровно пробил в левый дальний угол – 3:0. Обидно за подопечных Нагорняка, ведь во второй части тайма они играли неплохо. Что с ними произошло в компенсированное время, объяснить сложно.

К сожалению, второй тайм превратился в формальность. После ошибки Чернобая мог доводить счет до разгромного Годя, но его удар заблокировал защитник "Эпицентра". Гостям было очень сложно прийти в себя после провала в компенсированное время, а в игре ровенского коллектива чувствовалось спокойствие. В середине второго тайма шикарную возможность отличиться хет-триком потерял Гайдучик, когда он метров с пяти пробил мимо ворот. Гол престижа гости все же забили. После прострела Кравчука отличился Стень – 3:1.

Таким образом, "Верес" и в следующем сезоне будет играть в УПЛ!

Плей-офф за УПЛ. Второй матч

"Верес" - "Эпицентр" 3:1

Голы: Гадйучик (7, 45+3), Шарай (45+2) - Стень (89)

"Верес": Когут, Балан (Шестаков, 84), Кучеренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Банада, Яго (Годя. 46), Шарай (Шастал, 68), Дахновский (Морозко, 68), Гайдучик (Мрвальевич, 77)

"Эпицентр": Чернобай, Мороз, Григоращук, В. Крыстин (Жмуйда, 68), Климец, Липовуз (Глущук, 73), Миронюк (Алибеков, 54), Беженар, Стень, Бендера (С. Крыстин, 46), Кравчук