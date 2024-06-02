Плей-офф за выход в УПЛ. Левый Берег - Оболонь 1:1. Пивовары остаются

Сценарий и характер игры, по сравнению с матчем в Киеве, особо не изменился. Несмотря на аномально большое количество болельщиков по меркам текущей кампании, родные стены не сильно помогали подопечным Виталия Первака. Инициативой владели "пивовары" и именно они превосходили своего соперника по ударам.

Довольно ожидаемо, что обе наиболее опасные возможности от "Оболони" пришли после верховых навесов. На старте первого тайма Чернов был первым на добивании после подачи с углового, но с отличной позиции не попал в створ ворот "аистов". А ближе к перерыву головой из пределов штрафной пробивал Дубко. Еще можно вспомнить выстрел Суханова. Однако, в общем, на этом все.

Опять же, представитель от Первой лиги снова не предлагал ничего оригинального и делал ставку на физическую борьбу. Очевидно, что этого было мало. Не то, чтобы "Оболонь" показывала что-то экстраординарное. Однако, команда Валерия Иващенко имеет банально больше опыта и в подобном игровом стиле действует все же немного лучше.

Очень сложно перебить оппонента его же оружием, если ты владеешь этим инструментом менее искусно... Надежда была на вторую половину, и на то, что наставник "Левого Берега" что-то все же придумает. Но, верилось в это слабо, поскольку за три тайма до этого команда Виталия Первака так и не показала, почему именно она достойна выступать в элитном дивизионе.

Будем откровенны, разочаровывали в определенном смысле оба коллектива. "Пивовары" тем, что на правах фаворита против заведомо более слабого соперника действовали довольно скучно и блекло. А "Левый Берег" тем, что вообще не предлагал ничего интересного.

В начале вторых 45 минут интригу в матче бросился спасать Осман, заработав вторую желтую и оставив свою команду в меньшинстве. Это было похоже больше на прием из карате, точно не на футбол. Александр не справился с эмоциями и подставил своих партнеров. Чем быстро и воспользовались хозяева, конвертировав количественное преимущество. Максимально ожидаемо, что забили "аисты" именно после углового. Мысык подал, а Сидней успешно замкнул. Защитники "пивоваров" забыли о бразильце в собственной штрафной.

Стоит отдать должное футболистам "Оболони". Они не стушевались и уже через 10 минут сумели установить паритет на табло. Удар Черненко подопечные Первака заблокировали, но тут как тут отскоком воспользовался Краснопир.

После этого игра уже в конце концов открылась и моменты начали с определенной периодичностью возникать у обоих ворот. Понятно, что результат и статус противостояния давили на обе команды, однако, почему же нельзя было действовать с подобной интенсивностью сразу?

В последние минуты "аисты" пытались создать финальный штурм, и даже доводили свои атаки до ударов по воротам Рыбки, но на большее футболистов "Левого Берега" не хватило.

"Пивовары" сохраняют за собой место в высшей лиге, хоть и делают это максимально нервно. "Оболонь" выполняет свою задачу, однако видно, что команде нужно новое видение и идеи. Ну а коллективу Виталия Первака еще рано играть на полях УПЛ.

Фото: Алина Ерофеева / UA-Футбол

Плей-офф УПЛ

Воскресенье, 2-е июня

Киевская область, "Арена Левый берег"

"Левый Берег" - "Оболонь" 1:1

Голы: Сидней 54 - Краснопир 65

Первый матч - 0:1

"Левый берег": Механив - Астахов, Слотюк, Самар, Сидней - Соколов, Спиваков (Якимов 84), Дедух, Мысык (Когут 58) - Литовченко (Войцеховский 68), Петренко.

Запасные: Чеботарев, Сташкив, Дударенко, Швец, Якимов, Андриешин, Быков, Сердюк, М. Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко.

Главный тренер: Виталий Первак.

"Оболонь": Рыбка - Чернов (Запорожец 71), Карась, Дубко, Осман - Черненко, Мороз - Мединский, Груша (Нагиев 64) - Суханов, Тарануха (Краснопир 55).

Запасные: Кичак, Марченко, Нагиев, Вовкун, Слободян, Запорожец, Вишневский, Краснопир, Козлов, Корх, Лях, Лящук.

Главный тренер: Валерия Иващенко.

Предупреждения: Осман 35, 51, Самар 81, Запорожец 88, Рыбка 90+5.

Удаление: Осман 51.

Арбитр: Балакин Николай.