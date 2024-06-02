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Бразилец из Левого Берега забивает в ворота Оболони, которая осталась в меньшинстве. Счет в серии – 1:1

Премьер-лига

Представитель Первой лиги сравнивает шансы на место в элите

Бразилец из Левого Берега забивает в ворота Оболони, которая осталась в меньшинстве. Счет в серии – 1:1

Фото: ФК Левый Берег

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Первая половина встречи нового столичного дерби завершилась без голов. После перерыва защитник "пивоваров" Александр Осман оставил команду в меньшинстве из-за второй желтой карточки.

Спустя считанные минуты "Левый Берег" реализовал численное преимущество. Счет открыл бразильский легионер Силва Брамметт.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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