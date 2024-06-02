Премьер-лига
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Бразилец из Левого Берега забивает в ворота Оболони, которая осталась в меньшинстве. Счет в серии – 1:1
Представитель Первой лиги сравнивает шансы на место в элите
Фото: ФК Левый Берег
Первая половина встречи нового столичного дерби завершилась без голов. После перерыва защитник "пивоваров" Александр Осман оставил команду в меньшинстве из-за второй желтой карточки.
Спустя считанные минуты "Левый Берег" реализовал численное преимущество. Счет открыл бразильский легионер Силва Брамметт.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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