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Оболонь сравняла счет через 11 минут
Пивовары демонстрируют характер
Оболонь
Игорь Краснопир появился на поле после перерыва и эта замена оказалась результативной. 21-летний форвард забил сопернику и установил счёт 1:1.
Ничья удовлетворит подопечных Иващенко после победы в первом поединке. Но команда играет в меньшинстве, потому удержать паритет будет не так просто.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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