Оболонь сравняла счет через 11 минут

Игорь Краснопир появился на поле после перерыва и эта замена оказалась результативной. 21-летний форвард забил сопернику и установил счёт 1:1.

Ничья удовлетворит подопечных Иващенко после победы в первом поединке. Но команда играет в меньшинстве, потому удержать паритет будет не так просто.