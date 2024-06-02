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Оболонь сравняла счет через 11 минут

Премьер-лига

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Оболонь сравняла счет через 11 минут

Оболонь

Новина українською

Игорь Краснопир появился на поле после перерыва и эта замена оказалась результативной. 21-летний форвард забил сопернику и установил счёт 1:1.

Ничья удовлетворит подопечных Иващенко после победы в первом поединке. Но команда играет в меньшинстве, потому удержать паритет будет не так просто.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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