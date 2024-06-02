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Защитником Кривбасса интересуются во Франции и Швейцарии. Уже сделали конкретное предложение

Премьер-лига

Иностранные клубы обратили внимание на яркое выступление футболиста бронзового призера

Защитником Кривбасса интересуются во Франции и Швейцарии. Уже сделали конкретное предложение

Фото: fckryvbas.com

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В сентябре 2022 года криворожская команда арендовала Ивана Дибанго у эстонской "Левадии". Украинский клуб оценил уровень камерунского защитника и три месяца назад его выкупили за 500 тысяч евро.

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По информации источника, "Брест" и "Базель" хотят видеть футболиста в своем составе. Французский коллектив предложил 3 млн. евро, но получил отказ.

"Кривбасс" планирует сохранить защитника, чтобы тот помог пробиться в групповой этап еврокубков.

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Кривбасс (Кривой Рог) Базель Брест Иван Дибанго
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Вarcelinius
02.06.2024 в 18:35
Дибанго не продаётся! А тем более за какие-то жалкие 3 лимона.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
02.06.2024 в 18:35
Дибанго не продаётся! А тем более за какие-то жалкие 3 лимона.
Ответить
0
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