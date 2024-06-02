Защитником Кривбасса интересуются во Франции и Швейцарии. Уже сделали конкретное предложение

В сентябре 2022 года криворожская команда арендовала Ивана Дибанго у эстонской "Левадии". Украинский клуб оценил уровень камерунского защитника и три месяца назад его выкупили за 500 тысяч евро.

По информации источника, "Брест" и "Базель" хотят видеть футболиста в своем составе. Французский коллектив предложил 3 млн. евро, но получил отказ.

"Кривбасс" планирует сохранить защитника, чтобы тот помог пробиться в групповой этап еврокубков.