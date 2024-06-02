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Шандрук: Болельщики заслужили, чтобы в Ровно продолжался праздник УПЛ

Премьер-лига

Наставник красно-черных – о финише сезона

Шандрук: Болельщики заслужили, чтобы в Ровно продолжался праздник УПЛ

Фото: ФК Верес

Новина українською

В ответном матче "Верес" уверенно обыграл "Эпицентр" на своем поле (3:1). Олег Шандрук прокомментировал встречу и итог чемпионата.

"Позвольте мне сегодня не комментировать игру. Хочу поблагодарить наших игроков, тренерский штаб и особенно хочу отметить болельщиков. Они заслужили на то, чтобы в Ровно продолжался праздник под названием УПЛ. Благодарю руководство, которое дало нам, тренерскому штабу, возможность поработать и доверилось нам.

У нас основная задача была остаться в УПЛ. Мы с ней справились, хоть и в переходных играх, нервная концовка, но это путь становления команды. В следующем сезоне мы будем сильнее.

[О приставке и.о.] Я об этом не думаю, мы просто работаем и всё".

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"Хочу поблагодарить "Эпицентр" за эти 2 матча, хороший соперник, Нагорняка Сергея Николаевича хочу поблагодарить отдельно за его работу. У нас были проблемы, особенно в первом тайме первой игры. Трудно дались эти игры в психологическом плане, команда второй год сражается за выживание и под таким давлением непросто играть. Сегодня не было яркой игры с мячом, много необязательных потерь, но в целом команда контролировала ход событий, хотя часто были без мяча. Соперник больших трудностей, кроме гола, для нас не создал.

Надеюсь, что в следующем сезоне мы избежим переходных матчей. С завтрашнего дня будем заниматься комплектованием команды”, – рассказал тренер.

В первом поединке команды разошлись миром в столице (1:1).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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