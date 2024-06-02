Шандрук: Болельщики заслужили, чтобы в Ровно продолжался праздник УПЛ

В ответном матче "Верес" уверенно обыграл "Эпицентр" на своем поле (3:1). Олег Шандрук прокомментировал встречу и итог чемпионата.

"Позвольте мне сегодня не комментировать игру. Хочу поблагодарить наших игроков, тренерский штаб и особенно хочу отметить болельщиков. Они заслужили на то, чтобы в Ровно продолжался праздник под названием УПЛ. Благодарю руководство, которое дало нам, тренерскому штабу, возможность поработать и доверилось нам.

У нас основная задача была остаться в УПЛ. Мы с ней справились, хоть и в переходных играх, нервная концовка, но это путь становления команды. В следующем сезоне мы будем сильнее.

[О приставке и.о.] Я об этом не думаю, мы просто работаем и всё".