Нагорняк: Хоть некоторые эксперты начали следить за командой, смотреть, что команда что-то может, а не дерзко рассказывать

В Ровно клуб одноименной сети гипермаркетов уступил 1:3. Сергей Нагорняк считает, что ничего страшного не произошло.

“Поздравляю команду “Верес”, победили заслуженно. Что касается игры, быстрый мяч пропустили, чуть-чуть не выдержали прессинг. Мы готовились, но где-то ребята из-за молодости ошибались. Вроде бы в конце первого тайма выровняли игру, имели преимущество. Досадная ошибка – пропустили второй мяч. Ничего ужасного в этом не вижу. Вчера был финал Лиги чемпионов, люди ошибаются на самом высоком уровне.

Хочу ребят поблагодарить за сезон. У нас молодая команда, молодой клуб. Главное, что мы заставили нас уважать экспертов и все футбольное сообщество. Обидно проигрывать такой матч. Две ошибки в дополнительное время к первому тайму решили судьбу матча. А второй тайм они просто довели до победы.

[Об эпизоде ​​из Яго] Я не судья, чтобы анализировать. Мог показать красную, основания были, но ведь не я решаю. Отдам должное судьям, эту и прошлую игру они отсудили на очень высоком уровне. Ребята больше не справились с эмоциями. Если нет эмоций, то даже хорошее физическое состояние не поможет."