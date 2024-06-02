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Нагорняк: Хоть некоторые эксперты начали следить за командой, смотреть, что команда что-то может, а не дерзко рассказывать

Премьер-лига

Тренер Эпицентра дал послематчевый комментарий

Нагорняк: Хоть некоторые эксперты начали следить за командой, смотреть, что команда что-то может, а не дерзко рассказывать

Фото: НК Верес

Новина українською

В Ровно клуб одноименной сети гипермаркетов уступил 1:3. Сергей Нагорняк считает, что ничего страшного не произошло.

“Поздравляю команду “Верес”, победили заслуженно. Что касается игры, быстрый мяч пропустили, чуть-чуть не выдержали прессинг. Мы готовились, но где-то ребята из-за молодости ошибались. Вроде бы в конце первого тайма выровняли игру, имели преимущество. Досадная ошибка – пропустили второй мяч. Ничего ужасного в этом не вижу. Вчера был финал Лиги чемпионов, люди ошибаются на самом высоком уровне.

Хочу ребят поблагодарить за сезон. У нас молодая команда, молодой клуб. Главное, что мы заставили нас уважать экспертов и все футбольное сообщество. Обидно проигрывать такой матч. Две ошибки в дополнительное время к первому тайму решили судьбу матча. А второй тайм они просто довели до победы.

[Об эпизоде ​​из Яго] Я не судья, чтобы анализировать. Мог показать красную, основания были, но ведь не я решаю. Отдам должное судьям, эту и прошлую игру они отсудили на очень высоком уровне. Ребята больше не справились с эмоциями. Если нет эмоций, то даже хорошее физическое состояние не поможет."

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"У нас есть свой стиль, мы стараемся играть в свой футбол. Хоть некоторые эксперты начали следить за нашей командой, смотреть, что команда что-то может, а не дерзко рассказывать. Я привык к этой критике. Я всю жизнь тренировал под давлением. Ребята должны уважать команду, о которой рассказывают. Это такой совет.

На стадионе "Левый берег" нам не хватало такой поддержки. Была отличная футбольная атмосфера, много болельщиков. Футбол понемногу возвращается. Дай Бог, все будет хорошо.

Нашему клубу всего 4 года. В прошлом сезоне мы попали в первую четверку, сегодня играли в плей-офф. Будем понемногу двигаться вперед", – рассказал наставник.

"Эпицентр" остается в Первой лиге на третий сезон.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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