Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гайдучик: Будем стараться, чтобы этого не повторялось и оставаться в УПЛ без переходных матчей
Автор дубля прокомментировал сохранение прописки
Фото: НК "Верес"
Нападающий Николай Гайдучик забил три из четырех голов в противостоянии с "Эпицентром", поэтому форвард доволен своими действиями.
“Сегодня забил 2 гола, помог команде и это очень приятные эмоции. Если вспоминать прошлый год, то я выходил после замены и счет был крупный. Сегодня я сыграл с первых минут и при такой большой поддержке это дорогого стоит. Неважно, кто бы забил быстрый мяч. Конечно, были установки, потому что играем дома при безумной поддержке и я рад, что удалось забить быстрый мяч.
В раздевалку зашли и сразу начали говорить с ребятами, что нужно выходить на второй тайм со счетом 0:0, поэтому была полная концентрация. Много эмоций оставили на поле, сейчас спокойно соберемся, проанализируем сезон и постараемся, чтобы этого не повторялось и оставаться без переходных матчей".
"Сегодня была невероятная поддержка и я благодарю каждого болельщика, который пришел и поддержал нас. "Эпицентр" мне понравился, они стараются играть в комбинационный футбол, мы их разбирали и были готовы к этому. Благодарю их за эти 2 игры и желаю им всего наилучшего”, – резюмировал футболист.
В этом сезоне Николай забил 7 мячей и отдал передачу в 32 поединках.
Популярное сейчас
- Определились все участники УПЛ сезона 2024/25
- Верес - Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ
- Свитолина – о матче с Рыбакиной: Я знаю, что ее игра не изменилась, только стала стабильнее
- Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО