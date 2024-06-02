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Гайдучик: Будем стараться, чтобы этого не повторялось и оставаться в УПЛ без переходных матчей

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Автор дубля прокомментировал сохранение прописки

Гайдучик: Будем стараться, чтобы этого не повторялось и оставаться в УПЛ без переходных матчей

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Нападающий Николай Гайдучик забил три из четырех голов в противостоянии с "Эпицентром", поэтому форвард доволен своими действиями.

“Сегодня забил 2 гола, помог команде и это очень приятные эмоции. Если вспоминать прошлый год, то я выходил после замены и счет был крупный. Сегодня я сыграл с первых минут и при такой большой поддержке это дорогого стоит. Неважно, кто бы забил быстрый мяч. Конечно, были установки, потому что играем дома при безумной поддержке и я рад, что удалось забить быстрый мяч.

В раздевалку зашли и сразу начали говорить с ребятами, что нужно выходить на второй тайм со счетом 0:0, поэтому была полная концентрация. Много эмоций оставили на поле, сейчас спокойно соберемся, проанализируем сезон и постараемся, чтобы этого не повторялось и оставаться без переходных матчей".

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"Сегодня была невероятная поддержка и я благодарю каждого болельщика, который пришел и поддержал нас. "Эпицентр" мне понравился, они стараются играть в комбинационный футбол, мы их разбирали и были готовы к этому. Благодарю их за эти 2 игры и желаю им всего наилучшего”, – резюмировал футболист.

В этом сезоне Николай забил 7 мячей и отдал передачу в 32 поединках.

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Верес (Ровно) Николай Гайдучик
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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