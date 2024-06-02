Иващенко: Такие матчи – Голливуд отдыхает. Все нас списывали в начале сезона

"Оболонь" сыграла вничью в ответном матче против "Левого Берега" (1:1) и осталась в УПЛ. Валерий Иващенко поделился эмоциями после встречи.

“Хочу поздравить всех болельщиков, которые терпели этот тяжелый сезон. Сохранить прописку в Премьер-лиге – очень большой шаг для нашей команды. Они почувствовали этот ритм. И даже такие матчи – Голливуд отдыхает. Постоянно какие-то эмоции. У нас каждая игра так получалась. Главное – это конечный результат и ребята его получили, поэтому я выразил благодарность всем, кто прошел этот путь и сохранил прописку. Надо немного отдохнуть и думать, как готовить команду к следующему чемпионату. Выражаю благодарность руководству за их труд, помощь, за веру в нас и мы все вместе добились того, к чему стремились".

"[Об удалении] Нужно пересматривать. Сейчас на эмоциях можно говорить… В таких матчах ошибка может все перевернуть. Поэтому нужно внимательнее быть. В настоящее время самое главное – это выполненная задача. Все нас списывали в начале сезона, но мы показали свой характер, бойцовские качества, мужество в ответственных встречах. Разные игры были, но мы справились, поэтому для ребят это очень важная победа. В первом матче Краснопир также мог забивать, были хорошие моменты, не использовал их, но в этом матче сыграл там, где нужно. Забил и сохранил нам прописку в Премьер-лиге. Мы довольны. [О выходе Рыбки] Все вратари у нас равны. На протяжении чемпионата у всех был шанс, все играли. У тренерского штаба болит голова – хоть троих ставь на ворота, но это невозможно”, – отметил тренер.

"Оболонь" пробилась в элиту в прошлом году.