Краснопир – о голе после выхода на замену: Чем смог, тем и помог

Точный удар Краснопира принес ничью "Оболони" и место в элите. Автор гола отмечает, что это были непростые встречи.

“Очень тяжелые матчи. И по результату, и по игре. Две боевые игры. "Левый Берег" – неуступчивая команда с очень хорошим будущим. Желаем им удачи в дальнейших играх. Очень рад, что удалось одержать трудную победу. Команда остается в УПЛ и будет продолжать сражаться. Будем ставить новые задачи и стараться их добиваться.

[О статусе джокера] Так решил тренерский штаб. Я с пониманием к этому отношусь. Видите, как оказалось, к лучшему. "Левый Берег" – это боевая команда и против них тяжело играть, а когда ты в меньшинстве, то это еще труднее. Тренер сказал: "Выйди, помоги команде". Чем смог, тем и помог”, – прокомментировал футболист.