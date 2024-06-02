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Краснопир – о голе после выхода на замену: Чем смог, тем и помог

Премьер-лига

Форвард пообщался после поединка с УПЛ ТБ

Краснопир – о голе после выхода на замену: Чем смог, тем и помог

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Точный удар Краснопира принес ничью "Оболони" и место в элите. Автор гола отмечает, что это были непростые встречи.

“Очень тяжелые матчи. И по результату, и по игре. Две боевые игры. "Левый Берег" – неуступчивая команда с очень хорошим будущим. Желаем им удачи в дальнейших играх. Очень рад, что удалось одержать трудную победу. Команда остается в УПЛ и будет продолжать сражаться. Будем ставить новые задачи и стараться их добиваться.

[О статусе джокера] Так решил тренерский штаб. Я с пониманием к этому отношусь. Видите, как оказалось, к лучшему. "Левый Берег" – это боевая команда и против них тяжело играть, а когда ты в меньшинстве, то это еще труднее. Тренер сказал: "Выйди, помоги команде". Чем смог, тем и помог”, – прокомментировал футболист.

В этом сезоне Игорь забил 7 голов и отдал передачу в 31 встрече.

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Оболонь (Киев) Игорь Краснопир
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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