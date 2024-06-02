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Тренер Левого Берега: Нам не стыдно за чемпионат и плей-офф
Виталий Первак раскрыл план на игру с пивоварами
Фото: fcnyva.com
Представитель Первой лиги, несмотря на численное преимущество, не смог одолеть другую столичную команду. Наставник рассказал, за счет чего хотели обыграть соперника.
“Мы разочарованы итоговым результатом. Нам не стыдно за чемпионат и плей-офф. Кое-что получилось, кое-что не получилось. Мы готовились как к одной, так и к другой игре. Не хватило мастерства. Мы умудрились пропустить гол, когда "Оболонь" была вдесятером. Вот это разочарование.
Выпустили более свежих футболистов, они должны были измотать "Оболонь", а затем выпустили группу атаки, которая считается основной. План работал – мы забили, выигрывали, но пропущенный мяч не входит в планы. Это всегда так”.
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"Хотели играть в пас, но они не давали принимать мяч, постоянно прессингуют, на плечах сидят. Но мы все равно старались, пробовали. А стандартное положение – это нормально, мы над этим работаем, в чемпионате много забили, но в плей-офф два пропустили. Это жирный минус. А так сработали нормально.
Сидней просил замену, но мы его держали, знали, что он может на стандартах. В обороне уже не отрабатывал, потому что сил не было, но парень с характером, добегал, забил.
Чтобы футболисты прибавляли, нужно больше таких игр. Каждую неделю нужно играть с командами высшего уровня, тогда футболисты будут расти. В Первой лиге уровень мастерства другой”, – подчеркнул специалист.
В первом матче "Левый Берег" уступил 0:1.
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