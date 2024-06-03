Президент Оболони: Так называемые эксперты предрекали нам 16-е место

"Пивовары" сохранили прописку в элите благодаря ничейному результату. Александр Слободян признался, что верил в футболистов и тренерский штаб.

“Эмоции хорошие, веселые, рады все. Ребята задание выполнили, сохранили место в Премьер-лиге. Команда стала сильнее, чем год назад. Сделаем некоторые выводы и пойдем дальше. Будем ставить более высокие задачи.

Немного охрип, поддерживал команду. Не совсем доволен судейством, но что поделаешь. Главное, что добились результата. Слишком много было неоправданных свистков в нашу сторону".