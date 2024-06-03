  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Оболони: Так называемые эксперты предрекали нам 16-е место
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Оболони: Так называемые эксперты предрекали нам 16-е место

Премьер-лига

Функционер прокомментировал ничью в столичном дерби

Президент Оболони: Так называемые эксперты предрекали нам 16-е место

Фото - Zbirna

Новина українською

"Пивовары" сохранили прописку в элите благодаря ничейному результату. Александр Слободян признался, что верил в футболистов и тренерский штаб.

“Эмоции хорошие, веселые, рады все. Ребята задание выполнили, сохранили место в Премьер-лиге. Команда стала сильнее, чем год назад. Сделаем некоторые выводы и пойдем дальше. Будем ставить более высокие задачи.

Немного охрип, поддерживал команду. Не совсем доволен судейством, но что поделаешь. Главное, что добились результата. Слишком много было неоправданных свистков в нашу сторону".

Читайте также: Президент Оболони: Многие форс-мажоры помешали реализовать этот замысел

"Так называемые эксперты предрекали нам 16-е место. А я был уверен в своих ребятах и ​​тренерах. Будем усиливать состав точечно. У нас достаточно хороших футболистов, имеющих потенциал. Также у нас достаточно молодые тренеры и они тоже набираются опыта, профессионального мастерства”, – добавил президент клуба.

Александр Слободян создал команду в начале 2013 года после того, как клуб-предшественник оставили без финансирования из-за конфликта в менеджменте.

По теме
yellow-arrow
Тренер Левого Берега: Нам не стыдно за чемпионат и плей-офф
yellow-arrow
Краснопир – о голе после выхода на замену: Чем смог, тем и помог
yellow-arrow
Иващенко: Такие матчи – Голливуд отдыхает. Все нас списывали в начале сезона
Александр Слободян Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости