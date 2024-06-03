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Президент Оболони: Так называемые эксперты предрекали нам 16-е место
Функционер прокомментировал ничью в столичном дерби
Фото - Zbirna
"Пивовары" сохранили прописку в элите благодаря ничейному результату. Александр Слободян признался, что верил в футболистов и тренерский штаб.
“Эмоции хорошие, веселые, рады все. Ребята задание выполнили, сохранили место в Премьер-лиге. Команда стала сильнее, чем год назад. Сделаем некоторые выводы и пойдем дальше. Будем ставить более высокие задачи.
Немного охрип, поддерживал команду. Не совсем доволен судейством, но что поделаешь. Главное, что добились результата. Слишком много было неоправданных свистков в нашу сторону".
"Так называемые эксперты предрекали нам 16-е место. А я был уверен в своих ребятах и тренерах. Будем усиливать состав точечно. У нас достаточно хороших футболистов, имеющих потенциал. Также у нас достаточно молодые тренеры и они тоже набираются опыта, профессионального мастерства”, – добавил президент клуба.
Александр Слободян создал команду в начале 2013 года после того, как клуб-предшественник оставили без финансирования из-за конфликта в менеджменте.
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