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Когут: При таком 12-м игроке, как у Вереса, мы просто не имели права на осечку

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Когут: При таком 12-м игроке, как у Вереса, мы просто не имели права на осечку

Фото: НК Верес

Новина українською

Вратарь и капитан "Вереса" Богдан Когут рассказал о победе над "Эпицентром" (3:1) в ответном матче плей-офф за право играть в УПЛ.

– Несколько дней назад "Верес" неудачно действовал в первом тайме с "Эпицентром", и, видимо, именно поэтому сегодня было несколько изменений в стартовом составе. Это пошло на пользу, ведь судьба поединка была решена до перерыва. Речь идет о быстром голе в дебюте и двух забитых мячах, как говорится, в раздевалку.

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– Похоже, менее опытному "Эпицентру" банально не хватило времени на восстановление после первого противостояния?

– Крупный счет не должен вводить в заблуждение. Подоляне оказывали упорное сопротивление, это хорошо организованная команда, просто на этот раз мы реализовали свои моменты. А во втором тайме действовали по счету.

– Создается впечатление, что "Верес" стал специалистом по раунду плей-офф, ведь и в прошлом году именно домашняя победа над "Металлургом" в переходных матчах позволила остаться в элите.

– При таком 12-м игроке, как у "Вереса", мы просто не имели права на осечку. Поддержка была невероятна. Спасибо. Но, с другой стороны, постоянная борьба за выживание требует значительных нервных потерь. Вот почему, чтобы не наступать на те же грабли, клубному руководству следует ставить перед командой более амбициозные задачи. Конечно, позаботившись об укреплении состава, - сказал Когут.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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