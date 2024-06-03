Эпицентр подвел. Хмельницкая область уже 29 лет без Высшей лиги

Коллектив из города Каменец-Подольский имел шанс выйти в УПЛ, но в ответном матче уступил "Вересу" (1:3). За всю историю чемпионатов Украины в высшем дивизионе играл только один представитель Хмельницкого региона.

Речь идет о "Темпе" (Шепетовка). В дебютном первенстве 1992 года клуб занял последнее 10 место в группе А и вылетел. Но в сезоне 1993/94 команда вернулась в элиту и завершила турнир на 9-й позиции.

В следующей кампании "Темп" финишировал 17-м и снова пережил понижение в классе. В розыгрыше 1995/96 утратил профессиональный статус и прекратил существование.