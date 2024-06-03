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Эпицентр подвел. Хмельницкая область уже 29 лет без Высшей лиги
Одна победа отделяла команду от заветной для всей области путевки в элиту
Фото - Офіційний сайт «Епіцентра»
Коллектив из города Каменец-Подольский имел шанс выйти в УПЛ, но в ответном матче уступил "Вересу" (1:3). За всю историю чемпионатов Украины в высшем дивизионе играл только один представитель Хмельницкого региона.
Речь идет о "Темпе" (Шепетовка). В дебютном первенстве 1992 года клуб занял последнее 10 место в группе А и вылетел. Но в сезоне 1993/94 команда вернулась в элиту и завершила турнир на 9-й позиции.
В следующей кампании "Темп" финишировал 17-м и снова пережил понижение в классе. В розыгрыше 1995/96 утратил профессиональный статус и прекратил существование.
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