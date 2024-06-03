Судаков признан лучшим игроком Шахтера в мае

"Шахтер" обнародовал результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в мае. Награда досталась полузащитнику Георгию Судакову.

За хавбека проголосовали 5 008 голосов (48%). Второе место в рейтинге занял бразильский полузащитник Марлон Гомес (3 165), далее расположились нападающий Даниил Сикан (1 362) и защитник Ефим Конопля (804). Всего участие в голосовании приняли 10 339 респондентов.

В прошлом месяце Судаков сыграл в 3 матчах (264 минуты, 2 гола, 3 ассиста) команды в УПЛ. В частности, на счету полузащитника 3 голевые передачи в выездном поединке с "Черноморцем" (4:1), забитый мяч в домашней встрече с одесситами (3:0) и победный гол в украинском классико с "Динамо" (1:0), в котором "Шахтер" оформил чемпионство.