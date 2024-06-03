  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес – Эпицентр стал вторым самым посещаемым матчем в Украине с декабря 2021 года
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес – Эпицентр стал вторым самым посещаемым матчем в Украине с декабря 2021 года

Премьер-лига

В Ровно была отличная футбольная атмосфера

Верес – Эпицентр стал вторым самым посещаемым матчем в Украине с декабря 2021 года

Фото - Офіційний сайт ФК «Верес»

Новина українською

"Красно-черных" на трибунах стадиона "Авангард" поддерживали 3789 болельщиков. Это лучший показатель в 2024-м, а за последние 2,5 года только один поединок в стране набирал большую аудиторию.

Читайте также: Шандрук: Болельщики заслужили, чтобы в Ровно продолжался праздник УПЛ

В 18-м туре УПЛ 2021/22 встречу между "Динамо" и "Зарей" 12 декабря посетили 7 159 поклонников футбола.

"Верес" неоднократную в весенней части сезона лидировал по посещаемости, если проводил домашние игры. У команды будет возможность улучшить показатели уже в ближайшем первенстве.

По теме
yellow-arrow
Легионер Черноморца: Я не ухожу из клуба, у меня контракт
yellow-arrow
Спортивный директор Александрии покинул клуб
yellow-arrow
Судаков признан лучшим игроком Шахтера в мае
Заря (Луганск) Динамо (Киев) Верес (Ровно) Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости