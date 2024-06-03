Верес – Эпицентр стал вторым самым посещаемым матчем в Украине с декабря 2021 года

"Красно-черных" на трибунах стадиона "Авангард" поддерживали 3789 болельщиков. Это лучший показатель в 2024-м, а за последние 2,5 года только один поединок в стране набирал большую аудиторию.

В 18-м туре УПЛ 2021/22 встречу между "Динамо" и "Зарей" 12 декабря посетили 7 159 поклонников футбола.

"Верес" неоднократную в весенней части сезона лидировал по посещаемости, если проводил домашние игры. У команды будет возможность улучшить показатели уже в ближайшем первенстве.