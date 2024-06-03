Спортивный директор Александрии покинул клуб

"Александрия" на своем сайте объявила об уходе из клуба Александра Маркова и Владислава Олейника.

Марков занимал должность спортивного директора "горожан" с мая 2021 года. Именно на него "повесили" прокол с выходом на поле незаявленного на матч УПЛ Ивана Калюжного. Хотя без должностной привязки Марков продолжал работу и в полном объеме выполнял все свои функции до конца сезона. Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в "Буковине".

Олейник был специалистом по работе с болельщиками.

Напомним, "Александрия" завершила сезон на 8-м месте в таблице УПЛ.