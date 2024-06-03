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Спортивный директор Александрии покинул клуб
Из клуба также ушел специалист по работе с болельщиками
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" на своем сайте объявила об уходе из клуба Александра Маркова и Владислава Олейника.
Марков занимал должность спортивного директора "горожан" с мая 2021 года. Именно на него "повесили" прокол с выходом на поле незаявленного на матч УПЛ Ивана Калюжного. Хотя без должностной привязки Марков продолжал работу и в полном объеме выполнял все свои функции до конца сезона. Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в "Буковине".
Олейник был специалистом по работе с болельщиками.
Напомним, "Александрия" завершила сезон на 8-м месте в таблице УПЛ.
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