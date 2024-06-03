Легионер Черноморца: Я не ухожу из клуба, у меня контракт

Боснийский защитник Владимир Арсич в нынешнее межсезонье не планирует уходить из "Черноморца".

"Все, что могу сказать, это то, что я не ухожу из "Черноморца", — рассмеялся Арсич. — У меня контракт с клубом до конца 2025 года".

23-летний босниец присоединился к "морякам" в январе этого года, перейдя на правах свободного агента из датского "Вайле". Футболист 12 раз попадал в заявку одесской команды на матчи УПЛ, однако так и не дебютировал в ее составе.

"Черноморец" по итогам сезона 2023/24 занял 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка в 30 матчах.