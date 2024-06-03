  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Легионер Черноморца: Я не ухожу из клуба, у меня контракт
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легионер Черноморца: Я не ухожу из клуба, у меня контракт

Премьер-лига

Босниец еще не дебютировал за "моряков"

Легионер Черноморца: Я не ухожу из клуба, у меня контракт

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Боснийский защитник Владимир Арсич в нынешнее межсезонье не планирует уходить из "Черноморца".

"Все, что могу сказать, это то, что я не ухожу из "Черноморца", — рассмеялся Арсич. — У меня контракт с клубом до конца 2025 года".

23-летний босниец присоединился к "морякам" в январе этого года, перейдя на правах свободного агента из датского "Вайле". Футболист 12 раз попадал в заявку одесской команды на матчи УПЛ, однако так и не дебютировал в ее составе.

"Черноморец" по итогам сезона 2023/24 занял 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка в 30 матчах.

Читайте такжеИсточник: В Черноморце осталось меньше десяти футболистов
По теме
yellow-arrow
Спортивный директор Александрии покинул клуб
yellow-arrow
Судаков признан лучшим игроком Шахтера в мае
yellow-arrow
Верес – Эпицентр стал вторым самым посещаемым матчем в Украине с декабря 2021 года
Черноморец (Одесса) Владимир Арсич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
03.06.2024 в 10:48
зря оставили ГРИ опять подведёт --ищите замену и приглашайте игроков с 1-2 лигах а Ю19 ЧО хлам- один Любомир Кузик и того может забрать другой клуб
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.06.2024 в 10:48
зря оставили ГРИ опять подведёт --ищите замену и приглашайте игроков с 1-2 лигах а Ю19 ЧО хлам- один Любомир Кузик и того может забрать другой клуб
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости