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Легионер Черноморца: Я не ухожу из клуба, у меня контракт
Босниец еще не дебютировал за "моряков"
Фото: ФК Чорноморець
Боснийский защитник Владимир Арсич в нынешнее межсезонье не планирует уходить из "Черноморца".
"Все, что могу сказать, это то, что я не ухожу из "Черноморца", — рассмеялся Арсич. — У меня контракт с клубом до конца 2025 года".
23-летний босниец присоединился к "морякам" в январе этого года, перейдя на правах свободного агента из датского "Вайле". Футболист 12 раз попадал в заявку одесской команды на матчи УПЛ, однако так и не дебютировал в ее составе.
"Черноморец" по итогам сезона 2023/24 занял 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка в 30 матчах.
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