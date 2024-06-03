Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1

В УПЛ из Первой лиги поднялись две команды – напрямую, без переходных матчей. Еще два представителя низшего дивизиона претендовали на элиту через плей-офф. Но показали свою незрелость в борьбе с аутсайдерами УПЛ. "Эпицентр" вылетел от "Вереса", а "Левый Берег" – от "Оболони".

На матче "пивоваров" побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея ее работ – ниже в новости.

Фотогалерея