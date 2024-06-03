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Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1

Премьер-лига

В УПЛ остается тот, кто и был

Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В УПЛ из Первой лиги поднялись две команды – напрямую, без переходных матчей. Еще два представителя низшего дивизиона претендовали на элиту через плей-офф. Но показали свою незрелость в борьбе с аутсайдерами УПЛ. "Эпицентр" вылетел от "Вереса", а "Левый Берег" – от "Оболони".

На матче "пивоваров" побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея ее работ – ниже в новости.

Фотогалерея

Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 1Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 2Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 3Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 4Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 5Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 6Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 7Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 8Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 9Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 10Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 1Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 2Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 3Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 4Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 5Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 6Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 7Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 8Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 9Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 10Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 1Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 2Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 3Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 4Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 5Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 6Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 7Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 8Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 9Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 10Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 1Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 2Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 3Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 4Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 5Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 6Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 7Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 8Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 9Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 10Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 1Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 2Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 3Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 4Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 5Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 6Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 7Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 8Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 9Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 10Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1 - фото 11
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