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Незрелость претендента. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1
В УПЛ остается тот, кто и был
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В УПЛ из Первой лиги поднялись две команды – напрямую, без переходных матчей. Еще два представителя низшего дивизиона претендовали на элиту через плей-офф. Но показали свою незрелость в борьбе с аутсайдерами УПЛ. "Эпицентр" вылетел от "Вереса", а "Левый Берег" – от "Оболони".
На матче "пивоваров" побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея ее работ – ниже в новости.
Фотогалерея
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