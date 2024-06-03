Официально: Клуб УПЛ остался без президента

"ЛНЗ" сообщил, что Андрей Полтавец покидает пост президента клуба.

Функционер возглавил команду в 2006 году. За период его руководства черкасчане четыре раза становились чемпионами Черкасской области, выигрывали Кубок Черкасской области, становились чемпионами Украины среди любительских команд и дважды выигрывали Кубок среди любительских команд. В 2021 году "ЛНЗ" получил статус профессионального клуба.

В декабре 2021 года Андрей Полтавец возглавил Черкасскую областную ассоциацию футбола. В январе 2024 года - избран членом Исполкома Украинской ассоциации футбола.

С нового сезона функционер сконцентрируется на работе в УАФ и ЧОАФ.

"Андрей Вячеславович был и остается душой футбольного клуба "ЛНЗ". Всем коллективом мы искренне благодарны ему за грамотное, эффективное и справедливое руководство! Желаем успехов и вдохновения в будущих проектах!", - говорится в заявлении.

Напомним, "ЛНЗ" завершил сезон-2023/24 на 7-м месте