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Поставил ультиматум Карпатам. Маркевич может покинуть клуб - Источник
Известно, кто может заменить его
Фото: fckarpaty.org
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, 73-летний специалист имеет конфликт с шеф-скаутом львовян Глебом Корниенко в вопросах трансферной политики.
"Маркевич поставил условие: до 9 июня он должен знать информацию о потенциальных подписаниях клуба.
Мирон Богданович хочет подписать двух игроков: Пабло Альварес из "Черномора" и Яни Атанасов из "Краковии". Пока эти трансферы блокируются. Если эти трансферы до 9 июня не будут осуществлены, то Маркевич будет ставить вопрос о своем уходе из клуба", - рассказал Бурбас.
Главным кандидатом на замену Маркевича является 37-летний коуч "Ингульца" Владислав Лупашко, который завоевал золотые медали Первой лиги сезона-2023/24.
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