Поставил ультиматум Карпатам. Маркевич может покинуть клуб - Источник

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, 73-летний специалист имеет конфликт с шеф-скаутом львовян Глебом Корниенко в вопросах трансферной политики.

"Маркевич поставил условие: до 9 июня он должен знать информацию о потенциальных подписаниях клуба.

Мирон Богданович хочет подписать двух игроков: Пабло Альварес из "Черномора" и Яни Атанасов из "Краковии". Пока эти трансферы блокируются. Если эти трансферы до 9 июня не будут осуществлены, то Маркевич будет ставить вопрос о своем уходе из клуба", - рассказал Бурбас.