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Поставил ультиматум Карпатам. Маркевич может покинуть клуб - Источник

Премьер-лига

Известно, кто может заменить его

Поставил ультиматум Карпатам. Маркевич может покинуть клуб - Источник

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, 73-летний специалист имеет конфликт с шеф-скаутом львовян Глебом Корниенко в вопросах трансферной политики.

"Маркевич поставил условие: до 9 июня он должен знать информацию о потенциальных подписаниях клуба.

Мирон Богданович хочет подписать двух игроков: Пабло Альварес из "Черномора" и Яни Атанасов из "Краковии". Пока эти трансферы блокируются. Если эти трансферы до 9 июня не будут осуществлены, то Маркевич будет ставить вопрос о своем уходе из клуба", - рассказал Бурбас.

Главным кандидатом на замену Маркевича является 37-летний коуч "Ингульца" Владислав Лупашко, который завоевал золотые медали Первой лиги сезона-2023/24.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
03.06.2024 в 12:26
Я думав, вимагає повернення Остапа))
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
03.06.2024 в 12:26
Я думав, вимагає повернення Остапа))
Ответить
0
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